خلال جولة مفاجئة..ضبط “119” مخالفة للتأنيث في الرياض

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض الضبط الإداري – قوة الضبط الميداني مجموعة من الحملات التفتيشية المفاجئة، استهدفت المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها في مدينة الرياض وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة،

وأسفرت الحملات عن ضبط 103 مخالفة لقرارات التأنيث والتوطين بالعاصمة و 16 مخالفة في محافظات المجمعة والخرج والمزاحمية، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقها .

وأكد مساعد مدير عام فرع الوزارة أحمد المطوع على استمرار الحملات التفتيشية في منطقة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط سوق العمل وتنظيمه، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة. ودعا المطوع إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات قرارات وأنظمة العمل ، من خلال تطبيق “معا للرصد” ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات وذلك حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.