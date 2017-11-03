 ترامب: اليابان يمكن أن تتحرك ضد كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب: اليابان يمكن أن تتحرك ضد كوريا الشمالية

ترامب: اليابان يمكن أن تتحرك ضد كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أن اليابان، “الأمة المحاربة” يمكن أن تبادر إلى التحرك، إذا لم يعالج التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.

وكان ترامب يتحدث قبل أن يبدأ الجمعة جولته الأولى الطويلة والحساسة إلى آسيا بصفته رئيساً. ويهيمن على الزيارة التي تشمل خصوصاً اليابان وكوريا الجنوبية، ملف التهديد النووي الكوري الشمالي.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز، إن “اليابان أمة محاربة، وأقول للصين، وأقول لأي بلد آخر… ستواجه مشكلة كبيرة مع اليابان في القريب العاجل، إذا ما تركتم ذلك يستمر مع كوريا الشمالية”.

لكنه أضاف أن الرئيس الصيني شي جينبينغ كان “رائعاً” حول كوريا الشمالية، وأن “الصين تساعدنا”.

وبعد تأنيب ترامب الصين على تراخيها المفترض حيال بيونغ يانغ، طبقت بكين العقوبات الاقتصادية المشددة التي قررتها الأمم المتحدة في سبتمبر(أيلول)، واستعادت العلاقات حرارتها على ما يبدو بين الرئيسين الصيني والأمريكي.

وفي يوليو(تموز)، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين عابرين للقارات، وقادرين نظرياً على بلوغ الأراضي القارية للولايات المتحدة. وحلق صاروخان آخران بعد ذلك فوق شمال اليابان، ثم أجرت بيونغ يانغ في سبتمبر(أيلول) تجربتها النووية السادسة، وهي الأقوى إلى حد كبير حتى اليوم.

ويهدد ترامب بتحرك ياباني ضد كوريا الشمالية، في وقت يأمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في تعديل الدستور السلمي، الذي أملته الولايات المتحدة في 1947، بعد استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، لتضمينه إشارة واضحة إلى وجود جيش وطني.

وكان ترامب توعد بأن يصب على بيونغ يانغ “النار والغضب”، واصفاً الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سبتمبر(أيلول)، بأنه “رجل الصواريخ”. ورد الزعيم الكوري الشمالي بأن ترامب مصاب بـ”الخرف”.

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