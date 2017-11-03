 الرئيس اليمني يقف على التقدم العسكري للجيش الوطني في جبهة نهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني يقف على التقدم العسكري للجيش الوطني في جبهة نهم ترامب: اليابان يمكن أن تتحرك ضد كوريا الشمالية خلال جولة مفاجئة..ضبط “119” مخالفة للتأنيث في الرياض معرض يحاكي اثار الباحة بكلية التربية الفنية للطالبات  روسيا تنفذ ضربات صاروخية وغارات على داعش شرق سوريا عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها لـ 3977 لاجئًا سوريًا مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مأرب خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة إلى رئيس جمهورية كازاخستان ترامب يغادر واشنطن مستهلاً جولة آسيوية طويلة الجمهوريون يكشفون عن أول مشروع قانون ضريبي أمريكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة يفتتح غدا الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة بوادي مكة للتقنية وزير المالية: تمديد “التوازن المالي” حتى 2023 أمر محتمل

الرئيس اليمني يقف على التقدم العسكري للجيش الوطني في جبهة نهم

الرئيس اليمني يقف على التقدم العسكري للجيش الوطني في جبهة نهم
واس - عدن

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الْيَوْمَ اتصالا هاتفيا بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح للوقوف على مستجدات الأوضاع الأمنية وتقدم الجيش اليمني لصد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة نهم.
وثمن الرئيس اليمني خلال الاتصال تقدم قوات الجيش في جبهة الميمنة وتطهير منطقة وجبل العظيمة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية, مشيدًا ببسالة القادة والضباط والجنود وجميع ابناء اليمن المرابطين في الصفوف الامامية للدفاع عن مشروع اليمن الاتحادي الكبير الذي رسم معالمه جميع ابناء اليمن وقواه الحيه في مؤتمر الحوار الوطني.

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