الرئيس اليمني يقف على التقدم العسكري للجيش الوطني في جبهة نهم

أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الْيَوْمَ اتصالا هاتفيا بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح للوقوف على مستجدات الأوضاع الأمنية وتقدم الجيش اليمني لصد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة نهم.

وثمن الرئيس اليمني خلال الاتصال تقدم قوات الجيش في جبهة الميمنة وتطهير منطقة وجبل العظيمة من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية, مشيدًا ببسالة القادة والضباط والجنود وجميع ابناء اليمن المرابطين في الصفوف الامامية للدفاع عن مشروع اليمن الاتحادي الكبير الذي رسم معالمه جميع ابناء اليمن وقواه الحيه في مؤتمر الحوار الوطني.