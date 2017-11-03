 أردوغان: سندمر معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أردوغان: سندمر معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا

أردوغان: سندمر معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستدمر كافة معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا، التي حدّدت من قبل الجيش التركي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية مانيسا غربي تركيا، بمناسبة افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في الولاية.
وبحسب ما نقلته “الأناضول”، أكد الرئيس التركي أن “العديد من الأماكن في العراق و سوريا تشكل بؤرا للإرهاب، وعلينا تحييد التهديدات الإرهابية الموجهة لبلادنا من مصدرها، ولسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد بهذا الشأن”.
وحول العمليات الإرهابية التي شهدتها #تركيا، الأربعاء، قال أردوغان: “فقدنا 9 عناصر أمنية خلال يومين لكن تمكنا من تحييد 55 إرهابياً، وطائراتنا بدون طيار ومقاتلاتنا تواصل عملياتها ضد الإرهابيين”.
وهدد أردوغان أنّ عدد الإرهابيين الذي سيتم القضاء عليهم في الأيام القادمة سيكون أكبر، قائلاً: “لن تذهب دماء شهدائنا هدرا، إن ظفر عنصر من عناصرنا الأمنية أو مواطنينا يساوي كل الإرهابيين”.
وكانت الأركان التركية أعلنت، الجمعة، تحييدها 66 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وذلك في عملياتها خلال الأسبوع الأخير.
وواصل أردوغان تصريحاته: “أقول للذين يظنون أنّهم أشغلونا بقولهم نحن حلفاء ونحن شركاء استراتيجيون، إن كل من يقف بجانب الإرهابيين فهو إرهابي”.
وأشار إلى أنّ بلاده غيرت في السنوات القليلة الماضية استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب بالكامل، بالانتقال من المجابهة مع الإرهابيين وتعريض الجنود الأتراك للخطر، إلى مكافحة الإرهابيين بالقدرات التكنولوجية.

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