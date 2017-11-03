بكلماتٍ أبوية أسعدت الصحفيين أشاد فيها بـ”أبو عبيد” و برنامج “حول المملكة”

وصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، برنامج “حول المملكة” الذي يقدّمه الزميل مهند أبو عبيد على “روتانا خليجية” بـ”الممتع”، قائلاً: “هو من أمتع البرامج، وأخذت رابط إحدى حلقاته وأرسلتها لماجد الشدي؛ لأنني أريد المنصة الإعلامية لدينا في الهيئة تكون بهذا الشكل”.

وقاطع الأمير سلطان، المذيع “أبو عبيد” أثناء مداخلته خلال المؤتمر الصحفي حول “ملتقى آثار المملكة”، موجهاً كلمات أبوية أسعدت الصحفيين في إنصاف المهنة والثناء على زميلهم؛ حيث قال: “ما يميزك كمقدم للبرنامج أنك تعيش حالة فرح وابتسامة وتمتع الناس، وأنصح الجميع أن يتابعوا البرنامج، واليوم من لا يكون فرحاً وسعيداً بهذا البلد فهو لا يعرف حقيقته”، مضيفاً: “أحييك وأتمنى تعطينا كل حلقاتك، وسوف تكون معنا في مشاريعنا القادمة”.

يشار إلى أن برنامج “حول المملكة” الذي يقدمه مهند أبو عبيد على شاشة “روتانا خليجية” رسَم صورة مشرقة عن المملكة العربية السعودية، بإلقاء الضوء على تقاليدها الأصيلة وعادات شعبها، ومواقعها الأثرية والسياحية غير المألوفة في أي بلد آخر.

وتعد القناة البرنامج كمبادرة تكريمية تقدّمها للمملكة؛ للكشف عن تنوع معالمها السياحية من خلال برنامج ترفيهي تثقيفي سياحي بامتياز، وكان على مر الموسم الماضي محطّ إعجاب وتقدير عدد من الجهات الرسمية والسياحية والشعبية في المملكة.

وبتوجيه من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تم تكريم برنامج “حول المملكة” سابقاً؛ لمساهمته الاستثنائية بدعم السياحة والتراث الوطني من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.