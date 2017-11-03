العوام للمناطق جمعنا 30 كيس ونسعى لسد النقص في بنوك الدم

في مبادرة إنسانية نظم الفنان عبدالحميد العوام ، حملة للتبرع بالدم هي السادسة من نوعها بإسم حملة ملتقى الفنانين والإعلاميين للتبرع بالدم لصالح مستشفى اليمامة بمدينة الرياض وبمشاركة إدارة مختبرات بنوك الدم ، وقال العوام في حديثه للمناطق بأن الحملة تهدف إلى سد النقص الحاصل في مستشفيات وبنوك الدم بمدينة الرياض ، حيث تم خلال الحملة التي أقيمت على مدى 4 ساعات جمع ثلاثين كيس دم بمختلف فصائله إذ سيتولى مستشفى اليمامة التنسيق مع بنوك الدم الأخرى لإيداعه لديها ، وأضاف بأنه يعتزم تنظيم الحملة السابعة خلال الأسبوعين القادمين في مدينة الرياض ، وأكد العوام بأن التبرع بالدم هو عمل إنساني داعياً المجتمع إلى المبادرة والمشاركة في مثل هذه الحملات خاصةً وأن بنوك الدم والمستشفيات بحاجة إلى العديد من المتبرعين