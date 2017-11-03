 مدير تعليم جازان: توجيه أمير جازان استمرارا لاهتمامه ومتابعته للتعليم بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم جازان: توجيه أمير جازان استمرارا لاهتمامه ومتابعته للتعليم بالمنطقة

مدير تعليم جازان: توجيه أمير جازان استمرارا لاهتمامه ومتابعته للتعليم بالمنطقة
المناطق _ جازان

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على أوضاع مدارس الحد الجنوبي التابعة لمكتب التعليم بالعارضة، يأتي استمرارا لاهتمامه ومتابعته للتعليم بالمنطقة بشكل عام ولمدارس الحد الجنوبي بشكل خاص، وأضاف إلى أن سموه لم يألو أو يدخر جهدا في تطوير ومتابعة التعليم في المنطقة مما يحقق بيئة تعليمية وتربوية تحقق تطلعات القيادة في تطوير التعليم بالمنطقة.
ومبينا أن توجيه سموه بتشكيل لجنة للوقوف على اوضاع مدارس العارضة، يأتي لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات في مدارس الحد الجنوبي.
يأتي هذا بعد توجيه صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان بتشكيل لجنة من الجهات المعنية برئاسة إمارة  المنطقة للوقوف على اوضاع مدارس العارضة التي انتقل  اليها  الطلاب والطالبات مؤخراً نظراً للظروف الراهنة، وشكلت اللجنة من عدة جهات حكومية شملت “إمارة جازان – إدارة الدفاع المدني – شرطة جازان – أمانة جازان – تعليم جازان -كهرباء جازان”.
وستباشر اللجنة عملها في الأيام المقبلة بمشيئة الله والتي تهدف إلى رصد ومعالجة جميع الملاحظات على المباني المدرسية وتطبيق اشتراطات السلامة في جميع المدارس البنين والبنات بحي اسكان الروان التابع لمحافظة العارضة، والرفع بالتوصيات والنتائج لأمير المنطقة لمتابعتها مع الجهات المعنية.

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