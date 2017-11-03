سيف بن زايد يرعى انطلاقة الدورة وسط مشاركة الف رياضي .. اربع منتخبات سعودية تنافس في اولمبياد الشرطة

تنطلق يفي أبو ظبي يوم السبت دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة” أبو ظبي 2017 ” في كلية الشرطة بحضور الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وتشارك منتخبات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الامن الداخلي في النسخة الثانية من الدورة التي تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

وتتمثل المشاركة السعودية في منتخبات الرماية التكتيكية، والجو جيتسو، والجودو، والسباحة.

ويرأس اللواء محمد المرعول رئيس الاتحاد السعودي لقوى الامن الداخلي الوفد السعودي فيما يتولى العقيد سلطان الودعاني الأمين العام للاتحاد السعودي لقوى الامن الداخلي ، إدارة البعثة.

واوضح اللواء المرعول ، حرص الإتحاد على التواجد في مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبيرة ، التي تعزز علاقات الصداقة وتشجع روح التنافس بين دول العالم.

واضاف المرعول:” نتطلع الى المشاركة مع الدول الصديقة وخوض غمار التنافس الشريف بين رياضيي الامن”.. وتابع “نسعد في المشاركة في الدورة التي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والمساهمة في نجاحها المتوقع نظرا للعلاقات الاخوية القوية والمتميزة بين البلدين”.

ويتنافس في الدورة الف لاعب ولاعبه من 44 دولة في أربع العاب رياضية هي ” الرماية التكتيكية ” الابسك “”، و” السباحة” و”الجودو” و”الجيوجيتسو”.

وتبدأ المسابقات يومي الاحد والاثنين 5 و6 نوفمبر في مسابقة الرماية التكتيكية في ميدان الحفار، فيما تجرى مسابقات بطولة السباحة في مسابح جامعة نيويورك، يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 نوفمبر، على أن تنطلق مسابقة الجودو في صالة “آرينا” يوم الأربعاء 8 نوفمبر ثم يشهد يوم الخميس 9 نوفمبر فعاليات ومنافسات الجوجيتسو في صالة “الارينا”.

وستشهد الدورة عدد من النشاطات والفعاليات والاجتماعات الدولية الرياضية من بينها مؤتمر علمي رياضي، وورش عمل وتدريبات.

وتعد الدورة الفعالية الرئيسية للاتحاد الدولي للشرطة الذي يضم نحو 50 دولة من بينها 20 دولة عربية، وكانت النسخة الأولى انطلقت عام 2015 في كولومبيا.