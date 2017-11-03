 جريمة هزت “المغرب”: اغتيال ابن مسؤول برصاصة في الرأس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جريمة هزت “المغرب”: اغتيال ابن مسؤول برصاصة في الرأس

جريمة هزت “المغرب”: اغتيال ابن مسؤول برصاصة في الرأس
المناطق _ وكالات

قُتل شخص بالرصاص وجُرح اثنان آخران، مساء الخميس، في مدينة مراكش بالمغرب، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، التي رجحت فرضية «تصفية حسابات شخصية».
وأوضحت السلطات في بيان، أن شخصاً تعرّض «بأحد المقاهي الموجودة في الحي الشتوي بمراكش، لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية؛ مما أدى إلى مصرعه في الحين».
وأضافت: «كما أصيب شخصان آخران من رواد المقهى بشظايا أعيرة نارية»، لافتةً إلى أنه بحسب التحريات الأولية، «فإن الشخص المتوفى كان مستهدفاً، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية».
وأشارت السلطات إلى أنه «تم فتح بحث من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف المعتديَين اللذين لاذا بالفرار».
صحيفة «هيسبرس» المغربية نشرت تفاصيل عن الحادثة التي هزت مراكش، وقالت إن شخصين قدما على متن دراجة نارية أطلق أحدهما النار، فأردى شاباً قتيلاً وسط دهشة الحاضرين وخوف رواد المقهى.
وأفادت «هيسبرس» بأن الشاب الذي توفي داخل المقهى، يدعى حمزة. ش (26 سنة)؛ وهو نجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال.
وأثار إطلاق النار مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعي بين المغاربة، وتندر أعمال القتل بالرصاص في المغرب، الذي يحظر الأسلحة الفردية.

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