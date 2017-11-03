 البروفسور منصور القرني: الهزة الأرضية لا تدعو للقلق وسنقدم دراسة وافية لأهل المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البروفسور منصور القرني: الهزة الأرضية لا تدعو للقلق وسنقدم دراسة وافية لأهل المنطقة

البروفسور منصور القرني: الهزة الأرضية لا تدعو للقلق وسنقدم دراسة وافية لأهل المنطقة
المناطق _ عسير

أوضح البروفسور الدكتور منصور بن عبدالله القرني وكيل كلية علوم الارض للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بان الهزة الارضيّة التي حدثت فجر هذا اليوم في محافظة النماص ومحافظة بلقرن وبيشة هي اكثر من هزة ارضية احداها وصلت الى 4 على مقياس رختر اما البقية مابين واحد وأقل من 2 منها هزات ارتدادية.
كما أوضح بان منطقة الدرع العربي مليئة بالصدوع والفوالق وما حدث هو بسبب تلاقي اكثر من فالق ونتيجة الإجهاد حدث هذا الزلزال.
كما أضاف أنها لا تعتبر مخيفة والحمد لله من الناحية العلمية وما حدث هو نتيجة للفوالق في نطاقات ضعيفة من نطاقات القص وسيتم بعد دراسة كامل البيانات والمعلومات وبعض الخرائط المغناطيسية توضيح النتائج والتوصيات لأهالي #محافظة_بلقرن ومنطقة عسير.

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