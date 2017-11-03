المملكة تكمل استعداداتها لاستضافة عربية اليد

أنهى الإتحاد العربي والسعودي لكرة اليد الاستعدادات النهائية لإقامة البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين مواليد 2000م والتي يستضيفها الإتحاد السعودى لكرة اليد بمدينة جدة خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري

وكشف الإتحاد العربي لكرة اليد عن شعار البطولة كما أصدر جداول وتعليمات البطولة وتدريبات المنتخبات المشاركة ،إضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على البطولة إستعداداً لوضع اللمسات النهائية لإستقبال الضيوف وأعضاء المنتخبات .

وقال أمين عام الاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع نحن راغبون بدعم كافة الدول العربية من خلال تنظيم بطولات جادة ورسمية تساعد في تطوير منتخباتها إستعداداً للمشاركات القارية والدولية المقبلة.

وأضاف المنيع ان مثل هذه البطولات ستظل في ذاكرة اللاعبين والمسئولين وعلامات فارقة في مسيرة العديد من اللاعبين والمدربين والحكام” .

واضاف سنعلن في هذه البطولة ولأول مرة عن تشكيل منتخب العرب للناشئين من خلال إختيار أحسن لاعب في كل مركز من المراكز السبعة بالإضافة إلى هداف البطولة وسيتم منح جوائز لكل اللاعبين المختارين” .

وسيشارك فى هذه البطـولة سـتة منتخبـات عربيـة 3 من القارة الأفريقية ( تونس ومصر والمغرب ) و3 من القارة الآسيوية ( السعودية والعراق وعمان ) .

وتعد هذه البطولة التاسعة التى تنظم على مستوى الناشئين أربعة منها إستضافتها السعودية ( 3 بطولات بجدة أعوام 1983م – 2015م – 2017م ) وبطولة واحدة بالطائف عام ( 2012م ) وإستضافت تونس بطولة عام (2013م ) وقطر بطولتان أعوام ( 1985م – 1995م ) والعراق بطولة عام 1989م ومصر بطولة عام 1993م ، وقد فازت بها مصر والسعودية وقطر مرتين وتونس والجزائر مرة واحدة.