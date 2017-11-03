 وزارة حقوق الإنسانية اليمنية تدين المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 8 أطفال في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزارة حقوق الإنسانية اليمنية تدين المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 8 أطفال في تعز

وزارة حقوق الإنسانية اليمنية تدين المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 8 أطفال في تعز
المناطق _ عدن

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق الطفولة باستهدافها تجمعاً للأطفال بمنطقة عنصوة بالدمينة شمال غرب مدينة تعز ما أسفر عن مقتل خمسة أطفال وجرح أكثر من 3 آخرين إصابة بعضهم خطيرة .
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميلشيا ضد المدنيين بتعز واليمن كافة منذ ثلاث سنوات حتى الان .
وطالبت الوزارة في بيان لها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالضغط بكل الوسائل لردع المليشيا الانقلابية للتوقف عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العزل “.

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