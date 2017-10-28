المؤتمر الشعبي العام اليمني يثمن دعم قوات التحالف العربي لأبناء الشعب اليمني

ثمنت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليمني دعم قيادة قوات التحالف العربي لأبناء الشعب اليمني دفاعًا عن الهوية العربية في مواجهة مشاريع التوسع الإرهابي الإيراني ووكلائها في اليمن.

وحيا البيان الصادر عن اجتماع اللجنة مساء أمس برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر دور الجيش الوطني والمقاومة في التصدي لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وما حققوه من انتصارات وتضحيات كبيرة في سبيل استعادة اليمن لكامل أراضيها وسيادتها الوطنية.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال تحرير مدنية تعز ودعم القوى الوطنية الفاعلة على المستوى الشعبي والعسكري والمقاومة من مشايخ وأعيان وقيادات عسكرية وأمنية وإدارية.

وأدان البيان ما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من قتل وتشريد وتدمير وإرهاب للقيادات والقواعد المؤتمرية الرافضة للتمرد وللمشروع الإرهابي الإيراني التوسعي في المنطقة وعلى وجه الخصوص في اليمن.