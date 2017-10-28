 الهيئة العامة للرياضة تنفي الأنباء عن مكافأة آل الشيخ لبطل إفريقيا المنتظر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهيئة العامة للرياضة تنفي الأنباء عن مكافأة آل الشيخ لبطل إفريقيا المنتظر

الهيئة العامة للرياضة تنفي الأنباء عن مكافأة آل الشيخ لبطل إفريقيا المنتظر
المناطق _ الرياض

نفت  الهيئة العامة للرياضة الأنباء التي ترددت عن صدور قرار من رئيس مجلس إدارتها، تركي آل الشيخ، بمنح مكافأة للفريق الذي سيتوج غدًا بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت بعض التقارير الصحافية قد أشارت إلى إعلان تركي آل الشيخ عن نيته منح مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لكل لاعب بالفريق الذي سيتوج باللقب الإفريقي، والذي يتصارع عليه فريقا الأهلي المصري والوداد المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن الوداد والأهلي سيلتقيان مساء غدٍ السبت على ملعب الأول، في إياب النهائي، علمًا أن لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في مصر انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

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