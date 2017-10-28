 شاهد الفيديوهات التي أدمن “بن لادن” مشاهدته طيلة 10 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد الفيديوهات التي أدمن “بن لادن” مشاهدته طيلة 10 سنوات والد وخال “طفل عسير” يكشفان معلومات جديدة عنه الهيئة العامة للرياضة تنفي الأنباء عن مكافأة آل الشيخ لبطل إفريقيا المنتظر المؤتمر الشعبي العام اليمني يثمن دعم قوات التحالف العربي لأبناء الشعب اليمني العائلات في درة الملاعب للمرة الثانية في شهرين وزارة حقوق الإنسانية اليمنية تدين المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 8 أطفال في تعز المملكة تكمل استعداداتها لاستضافة عربية اليد البروفسور منصور القرني: الهزة الأرضية لا تدعو للقلق وسنقدم دراسة وافية لأهل المنطقة جريمة هزت “المغرب”: اغتيال ابن مسؤول برصاصة في الرأس سيف بن زايد يرعى انطلاقة الدورة وسط مشاركة الف رياضي .. اربع منتخبات سعودية تنافس في اولمبياد الشرطة مدير تعليم جازان: توجيه أمير جازان استمرارا لاهتمامه ومتابعته للتعليم بالمنطقة العوام للمناطق جمعنا 30 كيس ونسعى لسد النقص في بنوك الدم

شاهد الفيديوهات التي أدمن “بن لادن” مشاهدته طيلة 10 سنوات

المناطق _ متابعات

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أنها عثرت على واحد من أشرطة عدة بمقرّ سري اتّخذه زعيم القاعدة بن لادن سكنًا في سنواته الأخيرة بباكستان.

وقالت الوكالة، إن زعيم القاعدة كان مدمنًا فيديو مدته 56 ثانية، شاهده معه أكثر من 855 مليون شخص منذ ظهر في “يوتيوب” قبل 10 سنوات، وهو لطفلين إنجليزيين، أصغرهما “يعضعض” على كنبة في البيت بأصبع أخيه.

ويبدو أن الفيديو المعروف باسم “Charlie Bit My Finger.. again” في “يوتيوب” وغيره، انجذب إليه بن لادن لسبب ما، غير التسلية برؤية من كان عمره في 2007 سنة واحدة، وهو شارلي “العضّاض” بأصبع شقيقه هاري، الأكبر سنًّا منه بعامين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>