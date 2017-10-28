شاهد الفيديوهات التي أدمن “بن لادن” مشاهدته طيلة 10 سنوات

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أنها عثرت على واحد من أشرطة عدة بمقرّ سري اتّخذه زعيم القاعدة بن لادن سكنًا في سنواته الأخيرة بباكستان.

وقالت الوكالة، إن زعيم القاعدة كان مدمنًا فيديو مدته 56 ثانية، شاهده معه أكثر من 855 مليون شخص منذ ظهر في “يوتيوب” قبل 10 سنوات، وهو لطفلين إنجليزيين، أصغرهما “يعضعض” على كنبة في البيت بأصبع أخيه.

ويبدو أن الفيديو المعروف باسم “Charlie Bit My Finger.. again” في “يوتيوب” وغيره، انجذب إليه بن لادن لسبب ما، غير التسلية برؤية من كان عمره في 2007 سنة واحدة، وهو شارلي “العضّاض” بأصبع شقيقه هاري، الأكبر سنًّا منه بعامين.