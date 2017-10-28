توّج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف الأستاذ مرزوق بن عبد المصلح العنزي بحضور الأستاذ عبد الإله بن سعد المقرن ؛ عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية و رئيس اتحاد لعبة السلة ، و الكابتن ابراهيم نصر الدين يونس مدرب المنتخب السعودي لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة ؛ نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز الأول و الميداليات الذهبية في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة للكراسي المتحركة .
فقد استطاع نادي الجوف تحقيق المركز الأول بالنقاط الكاملة و ظهر بتميزه منذ اللقاء الأول و الذي توجه بفوزه الآخر على منافسه الشرس نادي مكة المكرمة و الذي حل ثانيًا بالترتيب ليرافق نادي الجوف إلى أندية الدرجة الأولى ؛ قبل أن يختتم اللقاءات بشقيقه نادي المدينة المنورة بفوز عريض و كبير .
و في ختام البطولة قام مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف و عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية بتكريم حكام البطولة و المشاركين و الفرق التطوعية و الأفراد و ذلك نظير مشاركتهم المتميزة و التي ساهمت بدورها في تحقيق النجاح و التميز لهذه البطولة .
بعدها تم تكريم الفرق الفائزة و التي جاءت على النحو التالي :
نادي الجوف و حقق المركز الأول و الميداليات الذهبية .
نادي مكة المكرمة و حقق المركز الثاني و الميداليات الفضية .
بينما تم تكريم نادي المدينة المنورة بالميداليات البرونزية .
بعد ذلك قدم رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره لعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية و رئيس اتحاد لعبة السلة على تشريفه هذه البطولة و الشكر موصول لمدرب المنتخب مقدمًا لهما عددًا من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .
من جانبه قدم المقرن تهنئته لفريقي الجوف و مكة المكرمة على التأهل و التميز ، مبديًا في الوقت ذاته سعادته و سروره بما شاهده من مستوى فني للاعبين و الشكر و التقدير لنادي الجوف على التنظيم المميز و الرائع و ما لمسه و زملائه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال .
نادي الجوف يحقق المركز الأول في بطولة الدرجة الثانية لكرة السلة
توّج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف الأستاذ مرزوق بن عبد المصلح العنزي بحضور الأستاذ عبد الإله بن سعد المقرن ؛ عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية و رئيس اتحاد لعبة السلة ، و الكابتن ابراهيم نصر الدين يونس مدرب المنتخب السعودي لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة ؛ نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز الأول و الميداليات الذهبية في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة للكراسي المتحركة .
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