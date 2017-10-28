وزير الكهرباء اليمني : 300 ميجاوات حجم الطاقة التي يحصل عليها اليمنيون من الألواح الشمسية

أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع أن انقطاع الكهرباء في اليمن دفع المواطنين اليمنيين لاستخدام الطاقة الشمسية والتي بلغ مستوى الاستفادة منها نحو 300 ميجاوات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأكوع في ختام مؤتمر المائدة المستديرة السابع لوزراء الطاقة لدول آسيا في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الأكوع تطرق إلى التنوع الكبير في مصادر الطاقة النظيفة في بلاده، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وخصوصاً الشمسية التي مكنت السكان في اليمن من الاستفادة منها بشكل فردي ومباشر والإمكانيات الذاتية للتعويض عن انقطاع الكهرباء في أغلب مناطق اليمن بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.