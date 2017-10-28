 هذه ليست تظاهرات.. لكنها طوابير “آيفون X” في يومه الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هذه ليست تظاهرات.. لكنها طوابير “آيفون X” في يومه الأول

هذه ليست تظاهرات.. لكنها طوابير “آيفون X” في يومه الأول
المناطق - وكالات

أشاد المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، بهاتف “آيفون X” المصنوع من الزجاج، وذلك بعد طرحه في الأسواق، حيث كانت أستراليا من أوائل الدول التي عرضت الجهاز الجديد أمام الجمهور.

واصطف مئات خارج متجر أبل في وسط سيدني في وقت مبكر الجمعة، ليكونوا أول من تلامس أناملهم هاتف “آيفون X” الجديد، حسب ما أظهرت لقطات مصورة.

وفتح متجر أبل في سيدني أبوابه بعد فترة وجيزة من نشر أبلن تائج الربع الرابع التي أظهرت أن إيرادات التسوق المتوقعة في فترة لأعياد أعلى كثيرا من توقعات السوق.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة ثلاثة في المئة، لتبلغ مستوى قياسيا جديدا مع تبدد مخاوف المستثمرين من تأخر إنتاج الهاتف الجديد.

واصطف حوالي 400 شخص خارج فرع متجر أبل في سيدني ليدفعوا 1579 دولارا أستراليا (نحو 1218 دولارا أميركيا)، لشراء هذا الطراز الذي تروجه أبل بمناسبة مرور عشر سنوات على طرح آيفون.

ووصف كوك الهاتف الجديد المصنوع من الزجاج والصلب المقاوم للصدأ، بأنه “أكبر قفزة منذ تدشين أول نسخة آيفون”.

ويأتي “آيفون X” بعد عشر سنوات من طرح النسخة الأولى من آيفون، ذلك المنتج الذي قاد صعود أبل لتصبح أكبر شركة تكنولوجيا في العالم بقيمة سوقية بلغت 862 مليار دولار.

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