 الشرطة التونسية تتظاهر طلبا “للحماية” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الشرطة التونسية تتظاهر طلبا “للحماية” !

المناطق - وكالات

تظاهر العشرات من أفراد الشرطة التونسية، الجمعة، في صفاقس وسط البلاد، مطالبين البرلمان بتبني قانون يهدف إلى “حمايتهم”، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “خطرا” على الديمقراطية.

وخرجت هذه التظاهرة بعد يومين من طعن متشدد شرطيين خارج مبنى البرلمان، توفي أحدهما الخميس متأثرا بجراحه.

وسار أفراد الشرطة المحتجون، الذين ارتدى بعضهم زي الشرطة الرسمي، في المدينة قبل التجمع أمام مبنى البلدية، حاملين لافتات تقول: “نطالب بقانون يحظر الهجمات على رجال الشرطة”، و”هذا القانون حق، وليس معروفا”.

ونظمت تظاهرات مماثلة في مدن تونسية أخرى، من بينها قابس في الجنوب، وبنزرت وسيليانا في الشمال، بحسب تقارير إعلامية.

وجاء هجوم الأربعاء أمام البرلمان التونسي، فيما يشتد الجدل في البلاد بخصوص القانون المقترح المثير للجدل.

 

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