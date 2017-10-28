 غارة للتحالف تقتل قائدا كبيرا في حرس المخلوع شرق صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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غارة للتحالف تقتل قائدا كبيرا في حرس المخلوع شرق صنعاء

المناطق - وكالات

لقي قائد كبير في قوات الحرس الجمهوري المنحل الموالي للمخلوع علي عبدالله صالح، مصرعه، الجمعة، في غارة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكد مصدر عسكري وفقا لـ”العربية”، أن العقيد الركن علي الأعجم، القائم بأعمال قائد اللواء الثالث حرس جمهوري، قُتل مع ثمانية من مرافقيه، بغارة للتحالف استهدفتهم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

إلى ذلك، أوضح المصدر أن الغارة استهدفت عربة عسكرية كانت تقل العقيد الأعجم مع مرافقيه في نهم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ويشغل العقيد الأعجم، منصب قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث، قبل أن يتم تكليفه قائماً بأعمال القائد، حيث يقاتل مع عدد من العناصر المتبقية في اللواء المنحل والموالي للمخلوع، إلى جانب شركائهم في الانقلاب من مليشيات الحوثي، ضد قوات الحكومة الشرعية في جبهة نهم شرق صنعاء.

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