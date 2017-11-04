 رونالدو يغيب عن مواجهة المنتخب السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رونالدو يغيب عن مواجهة المنتخب السعودي

رونالدو يغيب عن مواجهة المنتخب السعودي
المناطق - وكالات

سيغيب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال عن تشكيلة منتخب بلاده عندما يستضيف السعودية وديا في وقت لاحق هذا الشهر استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2018.

ووفقا لـ”رويترز”، أعلن المدرب فرناندو سانتوس، اليوم الجمعة، تشكيلة البرتغال بطلة أوروبا لمواجهة السعودية يوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ثم تلتقي مع الولايات المتحدة يوم 14 من نفس الشهر، وخلت من اسم مهاجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن رونالدو سيحصل على راحة في مدريد في هذه الفترة استعدادا لمباراة قمة بين ريال وجاره أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 18 من الشهر الجاري.

وقاد رونالدو البرتغال للتأهل لكأس العالم في روسيا العام المقبل بعد مشوار صعب بالتصفيات، كما بلغت السعودية النهائيات لأول مرة منذ 2006.

وتخوض السعودية معسكرا في البرتغال تتخلله ثلاث مباريات ودية، أولها ضد لاتفيا في لقاء غير دولي يوم الثلاثاء المقبل، ثم تلتقي مع البرتغال صاحبة الضيافة بعدها بثلاثة أيام. ويختتم المنتخب السعودي معسكره بمواجهة بلغاريا يوم 13 من نفس الشهر.

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