 “داعش” يدخل فصوله الأخيرة.. فرار جماعي من العراق إلى البوكمال السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“داعش” يدخل فصوله الأخيرة.. فرار جماعي من العراق إلى البوكمال السورية

“داعش” يدخل فصوله الأخيرة.. فرار جماعي من العراق إلى البوكمال السورية
المناطق - وكالات

بدأ تنظيم داعش يتتهاوى، لا سيما مع دخول التنظيم فصوله الأخيرة في العراق، إثر استعادة القوات العراقية الجمعة آخر معاقله الرئيسية بعد سيطرتها على القائم الحدودية، فضلاً عن خسارته دير الزور في سوريا أيضاً.

ويبدو أن عناصر باتوا محاصرين في مناطق “محددة” ومعدودة، ولم يعد أمامهم سوى الفرار من منطقة إلى أخرى.

وفي هذا السياق أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن مسلحين تابعين لداعش عبروا إلى منطقة البوكمال الحدودية مع العراق بعد انسحاب التنظيم من منطقة القائم.

ونقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن المسلحين عبروا على متن آليات وعربات وصلت إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.

ولم يبق للتنظيم في العراق سوى قضاء راوة فقط وبعض المناطقالصحراوية بين محافظتي نينوى والأنبار غرب البلاد وهي مناطق لاتمثل سوى خمسة في المئة من مساحة العراق.

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