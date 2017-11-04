السبهان: زيارة البطريرك الراعي للسعودية تؤكد الانفتاح

أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن الزيارة المرتقبة للبطريرك اللبناني، بشارة الراعي، إلى السعودية تؤكد انفتاح المملكة.

وغرد السبهان، الجمعة، على “تويتر”: “زيارة غبطه البطريرك بشارة الراعي المرتقبة للمملكة تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكونات الشعوب العربية”.

وتلقّى الراعي دعوة لزيارة السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلها إليه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض، وليد البخاري، الذي أشار إلى حصولها خلال الأسابيع المقبلة، واصفا إياها بـ “التاريخية وأهم الزيارات الرسمية”.

ويشغل الراعي منصب رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، وسيكون أول زعيم كنيسة يزور المملكة.