سوريا: «تحرير الشام» تستعيد قرى من النظام بريف حلب

تمكنت عناصر هيئة تحرير الشام، من استعادة السيطرة على النقاط والقرى التي تقدمت إليها قوات الأسد وميليشيات إيران جنوب غرب عناصر بريف حلب الجنوبي، وقتل العديد من عناصر هذه القوات.

وسيطرت عناصر الهيئة صباح امس الجمعة على قرية الرشادية وتلة الرشادية، وتراجعت قوات الأسد والميليشيات إلى مواقعها التي انطلقت منها بالأمس، وسبق أن سيطر عناصر الهيئة على قرية الحجيرة، وتم عطب سيارة مزودة برشاش للميليشيات في المنطقة، بعد هجوم معاكس على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في القرى التي سيطرت عليها بريف حلب الجنوبي، وفقاً لشبكة شام الإخبارية.

وكانت قوات النظام وميليشياتها شنت هجوماً فجر الأمس من محور قرية عبيدة وسيطرت على قريتي الرشادية وحجارة في الجنوب الغربي لمنطقة خناصر تبعد قرابة 40 كم عن مطار أبو الظهور شرقاً، وسط محاولاتها التوسع في المنطقة، قبل مواجهتها من قبل الثوار.

ويشار إلى أن حشود إيرانية من ميليشيات عدة رصدت خلال الأسابيع الماضية في ريف حلب الجنوبي سبقها زيارة لشخصيات من الحرس الثوري، مع توقعات بنية إيران شن عملية عسكرية تستهدف الوصول لمطار أبو الظهور العسكري.