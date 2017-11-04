 توقع إغلاق 40% من المدارس العالمية في المملكة بحلول 2019..بسبب ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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توقع إغلاق 40% من المدارس العالمية في المملكة بحلول 2019..بسبب !

توقع إغلاق 40% من المدارس العالمية في المملكة بحلول 2019..بسبب !
المناطق_الرياض

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية زياد الرحمة، انخفاض عدد المدارس العالمية في المملكة وإغلاق نحو 40%، منها أبوابها مع نهاية العام 2018 وبداية 2019م؛ وذلك بسبب مردودها المالي غير المجدي وارتفاع تكلفتها التشغيلية.

ووفقا لصحيفة “الوطن” أشار الرحمة إلى أن بعض ملاك المدارس العالمية اضطروا إلى خفض المصروفات الدورية بنسبة 60%، والاستغناء عن 20% من الكادر التعليمي، بعد انخفاض عدد الطلاب في تلك المدارس لنسبة تزيد على 50%.

وأكد أن أسعار المدارس العالمية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، رغم انخفاض أعداد طلابها إلى النصف، لعدة أسباب من بينها صعوبة المناهج الدراسية.

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