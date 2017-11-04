 الكشف عن اسم الحيوان البحري النافق على كورنيش ينبع ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الكشف عن اسم الحيوان البحري النافق على كورنيش ينبع !

الكشف عن اسم الحيوان البحري النافق على كورنيش ينبع !
المناطق_ينبع

كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول اسم الحيوان البحري النافق على الكورنيش الشمالي مقابل التأهيل الشامل سابقًا في محافظة ينبع، بعد أن سلمه حرس الحدود صباح الخميس إلى “الثروة السمكية” بالمحافظة لفحصه، والتأكد من نوعه.

ووفقا لموقع “سبق”قالت المصادر أن الحيوان البحري يسمى الأطوم، وهو أنثى، طولها يتعدى المترين ونصف المتر، وتُعتبر من رتبة مختلفة عن بقية الثدييات البحرية؛ إذ إنها من رتبة الخيلانيات، وسميت “بعروس البحر” من قِبل الصيادين لوجود ثدييها خلف الزعانف الأمامية.

وأضافت المصادر بأن الأطوم نافقة منذ أربعة أيام أو أكثر، ومتحللة؛ ما أدى إلى انتفاخها ودفعها إلى شاطئ البحر عن طريق الأمواج. ويتعذر أخذ العينات لمعرفة أسباب النفوق بسبب تحللها الشديد، والروائح المنبعثة منها. وقد تم التعامل مع الحيوان النافق على حسب الخطة المعتمدة لحرقها ودفنها.

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