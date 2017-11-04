 السعودية «ريوف الحميضي» ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السعودية «ريوف الحميضي» ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم

السعودية «ريوف الحميضي» ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم
المناطق_الرياض

اختارت مجلة التايم الأمريكية طالبة سعودية ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم خلال عام 2017 وذلك ضمن قائمة خاصة بالأشخاص ما بين 13 و 19 عاما.وجاء اختيار الطالبة ريوف الحميضي بمساهمتها في إطلاق شركة “آبل” لرمز (إيموجي) يعبر عن الفتيات المحجبات.

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