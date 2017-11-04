السعودية «ريوف الحميضي» ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم

اختارت مجلة التايم الأمريكية طالبة سعودية ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم خلال عام 2017 وذلك ضمن قائمة خاصة بالأشخاص ما بين 13 و 19 عاما.وجاء اختيار الطالبة ريوف الحميضي بمساهمتها في إطلاق شركة “آبل” لرمز (إيموجي) يعبر عن الفتيات المحجبات.