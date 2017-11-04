 دراسة: النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال الجمارك السعودية: السماح للمقيمين باستيراد سيارة واحدة كل «3» سنوات اليونيسيف: سوء التغذية يتفاقم بين الاطفال الروهينغا السعودية «ريوف الحميضي» ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم الكشف عن اسم الحيوان البحري النافق على كورنيش ينبع ! فضائح “جنسية” مدوية تهز الطبقة السياسية في بريطانيا! توقع إغلاق 40% من المدارس العالمية في المملكة بحلول 2019..بسبب ! هجوم يتسبب في توقف «واتس آب» عن العمل على مستوى العالم اليمن: الحوثيون يجندون الأطفال لتعويض خسائرهم للمرة الأولى.. غارات أميركية ضد داعش في الصومال توقعات بأن يقود «آي فون 10» قيمة أبل إلى تريليون دولار الأرصاد: هطول أمطار رعدية في مرتفعات جازان وعسير والباحة

دراسة: النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال

دراسة: النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال
المناطق_جدة

أجرى العلماء في جامعة ميتشغان دراسة استطاعوا من خلالها تحديد أسباب الطلاق.ونشر موقع “Phys.org” تفاصيل الدراسة، حيث قام باحثون من جامعة ميتشيغان بمقابلات مع 355 زوجا من الرجال والنساء، لمدة 16 عاما، وكانت الأسئلة تتعلق بالتوتر في العلاقة بين الزوجين والخصام المتبادل.

ووفقا للنتائج التي حصلوا عليها، فقد كان الانفصال يحدث بين الزوجين عندما كان يجيب الرجل على سؤال الاستبيان باعترافه بوجود مستوى متوسط من التوتر المتبادل، في حين كانت النسوة يعبرن عن استياء أكثر من الحياة الزوجية المشتركة.

ومع هذا فقد كشفت الدراسة أن الزوجات قدمن طلبات طلاق تعادل ضعف تلك التي قدمها الرجال، ويرجع الباحثون الأسباب إلى أن الرجال لا يريدون تغيير سلوكهم، ولا تقديم أي تنازلات لصالح الحياة الزوجية المشتركة.

كما جاء في الدراسة أن النساء يعانين في بداية العلاقة الزوجية أكثر من الرجال، الذين تبدأ معاناتهم مع مرور وقت أطول، ويظهرون التذمر وعدم الرضى.

وأشارت مديرة البحث كيرا بيرديت، إلى أن النساء ينتظرن في الزواج أمورا أكثر واقعية من الرجال، الذين يكونون مثاليين في بداية الحياة الزوجية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>