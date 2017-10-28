 في أقل من 24 ساعة..هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

في أقل من 24 ساعة..هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص صدمة كبيرة لأصحاب «آيفون X» الجدد..والسبب! النفط يقفز 3% بأسبوع لـ 62 دولارا مع انحسار الإمدادات دراسة: النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال الجمارك السعودية: السماح للمقيمين باستيراد سيارة واحدة كل «3» سنوات اليونيسيف: سوء التغذية يتفاقم بين الاطفال الروهينغا السعودية «ريوف الحميضي» ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم الكشف عن اسم الحيوان البحري النافق على كورنيش ينبع ! فضائح “جنسية” مدوية تهز الطبقة السياسية في بريطانيا! توقع إغلاق 40% من المدارس العالمية في المملكة بحلول 2019..بسبب ! هجوم يتسبب في توقف «واتس آب» عن العمل على مستوى العالم اليمن: الحوثيون يجندون الأطفال لتعويض خسائرهم

في أقل من 24 ساعة..هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص

في أقل من 24 ساعة..هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص
المناطق_النماص

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية جديدة صباح اليوم السبت على بعد 13 كلم شمال محافظة النماص بمنطقة عسير.

وقالت الهيئة إن الهزة كانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5.4 كلم.

وتعد هذه الهزة الأرضية هي الثانية التي تشهدها المنطقة خلال 24 ساعة، حيث رصدت هيئة المساحة الجيولوجية فجر أمس الجمعة هزة أرضية على بعد 16 كلم شمال غرب محافظة النماص بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 9.1 كلم.

ولفتت الهيئة أمس إلى أن أثر الهزة امتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة (حلباء وآل جميل والغرة والمدانة وخشرم وآل قحطان والفرعة وآل عمر).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>