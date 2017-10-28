 صدمة كبيرة لأصحاب «آيفون X» الجدد..والسبب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صدمة كبيرة لأصحاب «آيفون X» الجدد..والسبب!

صدمة كبيرة لأصحاب «آيفون X» الجدد..والسبب!
المناطق_وكالات

تلقى أصحاب هاتف “آيفون X” الجدد صدمة كبيرة موجعة، بعد يوم من طرحه في عدد كبير من متاجر شركة “ابل” الأمريكية حول العالم.

رغم اصطفاف الآلاف أمام متاجر شركة أبل إلا أن عدد كبير منهم أصيب بصدمة، بعد اقتناء هواتفهم الجديد، بعدما اكتشفوا إصابتها بخلل وعطل غير متوقع.

وقال موقع “ذا فيرج” التكنولوجي المتخصص إن أصحاب هواتف آيفون X الجديدة، فشلوا في تفعيل أجهزتهم، التي اشتروها بنحو 1218 دولار أمريكي.

ونشر عدد كبير من مستخدمي الهاتف الأحدث صور تظهر شاشات “آيفون X”، بعدما فشلوا في تفعيلها.
ويظهر في تلك الصور أن الهاتف الجديد يطلب من المستخدمين ربط الجهاز بـ”آيتيون” لتفعيلها والمحاولة لتشغيله في وقت لاحق.

كما تظهر أيضا طلب الجهاز من المستخدمين الجدد التواصل مع فريق الدعم الفني في شركة “أبل” لتفعيل عمل أجهزتهم الجديدة.

وعلقت شركة “أيه تي آند تي” الأمريكية، أحد مشغلي خدمات “آيفون” على تلك المشكلة، مؤكدة تعرض عدد من المستخدمين تلك المشكلة، ولكنها أشارت إلى أنه تم حل معظم المشاكل في وقت لاحق.

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