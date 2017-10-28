 إنجاز 42% من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة في عدد من المخططات السكنية داخل مدينة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إنجاز 42% من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة في عدد من المخططات السكنية داخل مدينة نجران

إنجاز 42% من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة في عدد من المخططات السكنية داخل مدينة نجران
المناطق_نجران
تواصل أمانة منطقة نجران العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد 8 أحياء داخل مدينة نجران شملت :  حي الخالدية ـ حي الأثايبة ـ حي ال منجم ـ شمال مخطط الأمير مشعل ـ حي القابل ـ حي الحمر ـ حي القعصوم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 68.348.103 ريالا.
وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق خطط استراتيجية ودراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشيراً إلى أن منطقة نجران تشهد قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية.
وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 42% ويجري العمل حالياً على استكمال  الأعمال المتبقية
موضحاً بأن الأمانة تسعى لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال، حيث تقوم بتطوير آليات تنفيذ الأعمال بصورة متسمرة، وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

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