 الفالح: المملكة تعمل مع 24 دولة على استقرار النفط | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الفالح: المملكة تعمل مع 24 دولة على استقرار النفط

الفالح: المملكة تعمل مع 24 دولة على استقرار النفط
Saudi Energy Minister Khalid al-Falih speaks during a media conference with Iraqi Oil Minister Jabar Ali al-Luaibi (not pictured) in Baghdad, Iraq, May 22, 2017. REUTERS/Khalid al Mousily
المناطق_رويترز

قال منظمو مؤتمر للطاقة إن وزير الطاقة خالد الفالح سيجتمع اليوم السبت مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والكازاخستاني كانات بوزومباييف خلال المؤتمر المنعقد في أوزبكستان.

وروسيا وكازاخستان جزء من اتفاق نفطي عالمي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لزيادة أسعار النفط.

وقال الفالح في اجتماع حضره نوفاك وبوزومباييف إن الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية و24 دولة أخرى تعمل على استقرار سوق النفط سيكون لها أثر كبير وأعرب عن تمنياته في أن يعود ذلك بنفع كبير.

والتقى الفالح بنائب رئيس وزراء أوزباكستان ورئيس شركة الطاقة الحكومية قبل بدء المؤتمر. ولم يتضح موعد اجتماعه مع وزيري روسيا وكازاخستان.

ارتفعت أسعار النفط ولامس الخام الأميركي أعلى مستوى في عامين بعد أن أظهرت بيانات الحفارات الأميركية أن أنشطة الحفر في الولايات المتحدة تتراجع.

وعززت أحدث بيانات لمنصات الحفر رأي السوق القائل إن الإمدادات العالمية آخذة في الانحسار. وخلال الأسبوع، تلقت الأسعار دعما من زيادة الطلب العالمي والتوقعات بأن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى منتجة اتفاق خفض الإمدادات.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع قدره 1.10 دولار، أو ما يعادل اثنين بالمئة، إلى 55.64 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ يوليو تموز 2015.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 1.45 دولار، أو ما يعادل 2.4 بالمئة، إلى 62.07 دولار للبرميل. وزاد الخام بنحو 38 بالمئة منذ بلوغه أدنى مستوى في يونيو حزيران 2017. وزاد الخامان بأكثر من 3% هذا الأسبوع. وارتفع النفط نحو 30% من مستوياته المتدنية المسجلة في يونيو الماضي.

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