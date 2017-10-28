 الحارثي: وزارة التعليم تستجيب لطلابات المعلمين المتضررين من بند105 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحارثي: وزارة التعليم تستجيب لطلابات المعلمين المتضررين من بند105 صحف لبنانية ترحب بزيارة البطريرك الراعي للرياض والسبهان: انفتاح سعودي على الشعوب العربية النقل العام: إعلان هام حول خطة البلدة قريباً الجيش العراقي يصدر قراراً بإعدام الفريق مهدي الغراوي رمياً بالرصاص القبض على «6» من داعش بينهم قياديين بارزين جنوب اليمن الفالح: المملكة تعمل مع 24 دولة على استقرار النفط إنجاز 42% من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة في عدد من المخططات السكنية داخل مدينة نجران 15 نصيحة صحية لمن تخطى سن الـ40 في أقل من 24 ساعة..هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص صدمة كبيرة لأصحاب «آيفون X» الجدد..والسبب! النفط يقفز 3% بأسبوع لـ 62 دولارا مع انحسار الإمدادات دراسة: النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال

الحارثي: وزارة التعليم تستجيب لطلابات المعلمين المتضررين من بند105

الحارثي: وزارة التعليم تستجيب لطلابات المعلمين المتضررين من بند105
المناطق_الرياض

كشف الإعلامي عادل الحارثي عن أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان بعث توصية إلى وزارتي التعليم والخدمة بشأن المعلمين المتضريين من بند 105.

وطلب  دراسة موضوع احتساب خدمات من كان يعمل من المعلمين والمعلمات على الوظائف المؤقتة ( بند105 ) بشكل مفصل، وتزويد المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية بالبيانات المطلوبة عاجلاً.

ومن جهة أخرى استجابت وزارة التعليم لهذه التوصية وأرسلت المطلوب وارفقت CD إلكتروني يحتوي على جميع أسماء المعلمين والمعلمات المتضررين من بند105

وأوضح الحارثي أن جميع أسماء المتضررين تم رفعها للوزارة وأن الكشف الأول لن يكون النهائي تحسبا لسقوط أي اسم سهوا

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>