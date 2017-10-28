الحارثي: وزارة التعليم تستجيب لطلابات المعلمين المتضررين من بند105

كشف الإعلامي عادل الحارثي عن أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان بعث توصية إلى وزارتي التعليم والخدمة بشأن المعلمين المتضريين من بند 105.

وطلب دراسة موضوع احتساب خدمات من كان يعمل من المعلمين والمعلمات على الوظائف المؤقتة ( بند105 ) بشكل مفصل، وتزويد المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية بالبيانات المطلوبة عاجلاً.

ومن جهة أخرى استجابت وزارة التعليم لهذه التوصية وأرسلت المطلوب وارفقت CD إلكتروني يحتوي على جميع أسماء المعلمين والمعلمات المتضررين من بند105

وأوضح الحارثي أن جميع أسماء المتضررين تم رفعها للوزارة وأن الكشف الأول لن يكون النهائي تحسبا لسقوط أي اسم سهوا