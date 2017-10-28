صحف لبنانية ترحب بزيارة البطريرك الراعي للرياض والسبهان: انفتاح سعودي على الشعوب العربية

كشفت صحيفة “النهار” اللبنانية عن زيارة مرتقبة يقوم بها البطريرك اللبناني “بشاره بطرس الراعي”، للمملكة استجابة لدعوة من مقام خادم الحرمين الشرفين وسلم الدعوة القائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض وليد بخاري.

وتعقيباً على خبر الزيارة التاريخية المرتقبة علق معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية الأستاذ ثامر السبهان عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “زيارة غبطه البطريرك بشارة الراعي المرتقبة للمملكة تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكونات الشعوب العربية”.

وترحيباً بهذه الزيارة وأهميتها أكدت عدة مواقع لبنانية: “أن هذه المبادرة لا تقف حدودها عند إضفاء مظلة أمان على المسيحيين خصوصا ولبنان والمنطقة عموما، بل تتعدّاه إلى أنها ستكون تاريخية وخطوة كبيرة تفتح أفقا جديدا في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين.

وأضافت تلك المواقع: ” بأن الزيارة الأولى للبطريرك الماروني الذي يرأس كنيسة العيش المشترك تهدف إلى إطلاق حوار بعيد عن الإرهاب والتطرف، وان المملكة العربية السعودية طالما كانت تنتهج خيار حوار الحضارات والأديان وسياسة الانفتاح على الآخر.

من جهته أكد البطريرك الراعي أنه سيلبي الدعوة لزيارة المملكة بعد أسبوعين، لافتا إلى أنه لم توضع أي شروط في زيارة المملكة، وقال:”دوري ليس سياسياً بل راعوياً والكل في لبنان يعرف من هو البطريرك الماروني”.