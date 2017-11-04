أكثر من 6579 رخصة تصدرها مهنية أصدرتها بلدية الخبر العام الماضي

أصدرت إدارة الرخص المهنية في بلدية محافظة الخبر خلال العام المنصرم 1438هـ أكثر من 6579 رخصة للمنشآت التجارية، منها 2387 رخصة تصدر لأول مرة، فيما بلغ عدد الرخص المهنية التي تم تجديدها للمنشآت القائمة 4192 رخصة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة الرخص في بلدية الخبر أصدرت أكثر من 300 رخصة الكترونية منذ انطلاق العمل بإصدار الرخص الالكترونية شهر رمضان من العام الماضي، منوها أنه بات بالإمكان إصدار الرخص حاليا عن طريق بوابة ” بلدي ” البوابة الالكترونية المخصصة للإصدار دون الحاجة لحضور المستفيد، حيث يوفر الوقت والجهد على الجميع، ومن شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، علما أن الرخص تنوعت بين أنشطة تجارية والتي تصدرت في المراكز الأولى لإصدار الرخص التجارية لأول مرة، إضافة الى تراخيص خدمات سيارات، وورش متعددة الأنشطة وأسواق غذائية ومؤسسات متنوعة، ما يوضح ذلك الازدهار التجاري الكبير التي تشهده الخبر في مختلف الجوانب الاقتصادية، حيث تعددت أنواع الرخص الصادرة لتشمل جميع المجالات.

وتسعى بلدية محافظة الخبر إلى تحقيق مبدأ سرعة الإنجاز والدقة في إصدار التراخيص وتحقيق رضا المستفيدين وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص وصولًا إلى تقديم خدمة أمثل للمستفيدين.