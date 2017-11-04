تحفيظ الشرقية ومجموعة التميمي القابضة توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

في إطار سعيها الحثيث نحو مد جسور التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات أوسع نحو الشراكة المجتمعية الفاعلة ، وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقيةممثلة برئيس مجلس إدارتها معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب ومجموعة التميمي القابضة ومثلها مديرها العام الأستاذ طارق التميمي ، اتفاقية شراكة مجتمعية نوعية ،وذلك يوم الأربعاء 12/2/1439هـ

حيث أوضح مدير عام الجمعية الشيخ محمد السويدان : أن هذه الاتفاقية تتضمن مساهمة مجموعة التميمي القابضة في تشكيل فريق التطوير الإداري للجمعية لتمكينها من الحصول على الأيزو ، كما ستقوم المجموعة بتوفير مدير للموارد البشرية وتتكفل بكافة حقوقه الوظيفية من رواتب وتأمين صحي وغيرها من البدلات لمدة عام كامل .

وكذلك سيقوم فريق مختص من مجموعة التميمي القابضةبمراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية و الوصف الوظيفي ، وتقييم الأداء للموظفين باستخدام بطاقة الأداء المتوازن .

وتأتي هذه الاتفاقية في خطوة من عدة خطوات اتخذتها الجمعية في سبيل تطوير الأداء والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الجانب .