 تحفيظ الشرقية ومجموعة التميمي القابضة توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تحفيظ الشرقية ومجموعة التميمي القابضة توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

الدمام - منال الدوسري

في إطار سعيها الحثيث نحو مد جسور التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات أوسع نحو الشراكة المجتمعية الفاعلة ، وقعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقيةممثلة برئيس مجلس إدارتها معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب ومجموعة التميمي القابضة ومثلها مديرها العام الأستاذ طارق التميمي ، اتفاقية شراكة مجتمعية نوعية ،وذلك يوم الأربعاء 12/2/1439هـ

حيث أوضح مدير عام الجمعية الشيخ محمد السويدان : أن هذه الاتفاقية تتضمن مساهمة مجموعة التميمي القابضة في تشكيل فريق التطوير الإداري للجمعية لتمكينها من الحصول على الأيزو ، كما ستقوم المجموعة بتوفير مدير للموارد البشرية وتتكفل بكافة حقوقه الوظيفية من رواتب وتأمين صحي وغيرها من البدلات لمدة عام كامل .

وكذلك سيقوم فريق مختص من مجموعة التميمي القابضةبمراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية و الوصف الوظيفي ، وتقييم الأداء للموظفين باستخدام بطاقة الأداء المتوازن .

وتأتي هذه الاتفاقية في خطوة من عدة خطوات اتخذتها الجمعية في سبيل تطوير الأداء والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الجانب .

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