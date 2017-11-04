 أمير القصيم يشهد الثلاثاء انطلاق الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشهد الثلاثاء انطلاق الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات

أمير القصيم يشهد الثلاثاء انطلاق الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات
المناطق / بريدة

يشهد صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات والادمان والذي سيقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يوم الثلاثاء المقبل.

وقدر مدير ادارة مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم العميد محمد بن سعيد القرني لأمير القصيم رعايته لانطلاقة الملتقى والذي تستمر فعالياته يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين تحت مظلة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، مؤكدا ان رعاية أمير القصيم تاتي ادراكا منه لاهمية هذا الملتقى العلمي وسعي سموه الكريم لتفعيل هذه الفعالية الوطنية ذات الابعاد التربوية القيمة واستثمارها بمايسهم في حماية الوطن وابنائه والمقيمين على ترابه من خطر داء المخدرات ونتائجه المدمرة .

واضاف جاءت فعاليات هذا الملتقى تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم والهادفه لتحقيق مجتمع آمن باذن الله والاسهام في تعزيز العمل الوقائي في منطقة القصيم بتنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات الوقائية من محاضرات توعوية وورش عمل وبرامج تدريبيه، مؤملاً ان يعزز الملتقى من عوامل الوقاية ويقلل من عوامل الخطورة،مشيراً الى ان الملتقى حظي بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المملكة وستشهد فعالياته عدد من الجلسات وورش العمل والمحاضرات التي تتناول الأمراض النفسية والمضار الصحية لتعاطي المخدرات وتجارب لبعض المتعافين ودور الأعلام في بناء الوعي بخطر تعاطي المخدرات ومخاطر المضمون الأعلامي لوسائل الأعلام الجديدة على النشئ ومهارات الوقاية من تعاطي المخدرات عوامل الخطورة التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات في المملكة واسس احتواء وطرق اكتشاف مشكلة التعاطي وعلاج الادمان البرامج الوقاية الموجهة للفئات الشبابية (تثقيف الاقران) ومهارات احتواء وإرشاد متعاطي المخدرات.

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