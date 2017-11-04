 ذي عين التراثية تقيم حفل تراثي وعرض تجارب ترميم القرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ذي عين التراثية تقيم حفل تراثي وعرض تجارب ترميم القرية

ذي عين التراثية تقيم حفل تراثي وعرض تجارب ترميم القرية
المناطق-الباحة

اقام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة بالتعاون مع جمعية قرية ذي عين التراثية حفل فكلوري تراثي تضمن عدد من الفقرات وذلك بحضور عدد من قيادات التعليم بمناطق المملكة وعدد من المسؤولين والاعلاميين والمجتمع المحلي وطلاب المدارس تم تعريفهم بجهود الهيئة في قطاع الآثار والتراث الوطني وصفيه عن الاثار وعرض عدد من الادوات التراثية واللوحات الفنية عن اثار المنطقة بقرية ذي عين التراثية .
كما تم عرض تجربة نجاح ترميم قرية ذي عين التراثية ، وعرض عدد من النقوش الصخرية ، وبعض العدد من الأدوات التراثية ، وتجهيز معرض للفن التشكيلي الذي يوضح البعد الحضاري للمملكة ، واستقطاب بعضاً من خطاطي المنطقة وكذلك قيام فرق من الفنون الشعبية من السراه وتهامة بمشاركة شعبية كما سجل زوار وضيوف القرية انطباعاتهم ومشاركات لأبناء المنطقة والزوار.
من جانبه اوضح رئيس قسم التراث العمراني ومسؤول الآثار بفرع الهيئة بالباحة بدر ال عصيدان أن الفعاليات التي احتضنتها قرية ذي عين تأتي تزامنا مع الملتقى الأول للآثار الوطنية في المملكة والذي يعد حدثًا وطنيًا كبيرًا ومهمًا للاحتفاء بالآثار والعناية بها، وفرصة كبيرة لتلاقي العاملين والمهتمين بآثار المملكة لعرض الأفكار والرؤى الحديثة بمجالات الآثار والتراث وأن منطقة الباحة تزخر بالاثار التي تميزت بها المنطقة ومنها قرية ذي عين التراثية.
من جانبه اوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الاستاذ زاهر محمد الشهري أن ملتقى الاثار الاول يهدف نحو التوثيق والتعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ والتعريف بمكانتها على المستوى المحلي وفي منطقة الباحة تقام فعاليات مصاحبة للملتقى منها قرية ذي عين التراثية وندوات ومحاضرات وتعريف بالاثار على مستوى المنطقة وكذلك على مستوى المملكة.
من جانبه اوضح مدير قرية ذي التراثية الاستاذ يحي عارف ان القرية تفاعلت مع ملتقى الاثار وذلك من خلال اقامة فعالية وكذلك استقبال الزوار خلال هذه الايام ونشكر فرع السياحة على جهوده في تفعيل هذه الفعالية.

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