 أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “كبدك” لافتتاح فرع بالمدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “كبدك” لافتتاح فرع بالمدينة المنورة

أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “كبدك” لافتتاح فرع بالمدينة المنورة
المناطق / بريدة

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” ، الدور الكبير الذي تقوم به جمعية كبدك في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين من خدماتها على مستوى المملكة ، مشيداً بما يُقدم من خدمات متميزة لتوفير العناية العلاجية والتأهيلية لمرضى الكبد.
وهنأ أمير منطقة القصيم أعضاء مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية وكافة منسوبيها وجميع الداعمين بمناسبة افتتاح فرعاً للجمعية بمنطقة المدينة المنورة ، لينضم إلى فروع الجمعية بمنطقتي حائل وعسير ، والذي يأتي ضمن أهدافها إلى نشر فروع لها في مختلف مناطق المملكة لتأدية رسالتها والوصول للمرضى في أماكن إقامتهم وتقديم الخدمات العلاجية والنفسية والمادية والتوعوية والتثقيفية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع.
ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما يحظى به القطاع الخيري بدعم من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، ليعزز دوره المهم في مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا على مختلف الأصعدة ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على موافقته على تأسيس فرعاً للجمعية ، مثمناً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص على ما تلقاه الجمعية من دعم لا محدود لتسيير الكثير من الأمور الخاصة بأعمالها ، التي ستكون دافعاً لمساعدتها في تطوير عملها وتوسيع أنشطتها وبرامجها ، مشيراً إلى أهمية مساندة المجتمع بجميع قطاعاته وأفراده لبرامج الجمعية حتى تتمكن بفضل الله تعالى من الاستمرار في رعاية وتقديم خدماتها لمرضى الكبد بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي تحظى بها الجمعية من كافة قطاعات وأفراد المجتمع.

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