3207 موظفين حكوميين يلتحقون بـ 126 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة غدًا

يستقبل معهد الإدارة العامة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد (3207) موظفين حكوميين، للالتحاق بـ (126) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

وأشار إلى أنه في المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1241) موظفًا حكوميًا، بـ (52) برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة يلتحق (767) موظفًا حكوميًا، بـ (29) برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية يلتحـق (363) موظفًا حكوميًا، بـ (14) برنامجًا تدريبيًا.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (401) موظفة حكومية بـ (14) برنامجًا تدريبيًا، أما في فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (320) موظفًا حكوميًا بــ (13) برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد النسائي بالدمام تلتحق (115) موظفة حكومية بـ (4) برامج تدريبية.