 22 ألف حكم وقرار أصدرتها محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ الاسبوع الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

22 ألف حكم وقرار أصدرتها محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ الاسبوع الماضي أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “كبدك” لافتتاح فرع بالمدينة المنورة 3207 موظفين حكوميين يلتحقون بـ 126 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة غدًا الولايات المتحدة تأمر موظفي بعثتها في الصومال بالمغادرة “تقويم التعليم” تبدأ عمليات الإطار الوطني للمؤهلات وترفع جودة التدريب أنباء عن إستقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ذي عين التراثية تقيم حفل تراثي وعرض تجارب ترميم القرية أمير القصيم يشهد الثلاثاء انطلاق الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات تحفيظ الشرقية ومجموعة التميمي القابضة توقعان اتفاقية شراكة مجتمعية أكثر من 6579 رخصة تصدرها مهنية أصدرتها بلدية الخبر العام الماضي أمانة الشرقية تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الفاخرية إطلاق مشروع التوطين في القطاع السياحي بالقصيم

22 ألف حكم وقرار أصدرتها محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ الاسبوع الماضي

22 ألف حكم وقرار أصدرتها محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ الاسبوع الماضي
واس - الرياض

كشفت وزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ خلال الأسبوع المنصرم في الفترة من 9 إلى 13 صفر، بلغت 22469 حكماً وقراراً خلال خمسة أيام عمل.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات التي نفذتها محاكم الدرجة الأولى ومحاكم التنفيذ وكتابات العدل في المملكة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 152265 عملية، إذ استحوذت محاكم الدرجة الأولى على 48% من العمليات، فيما بلغت نسبة عمليات التوثيق 36%، والتنفيذ 16%.
وأكدت الوزارة أن العمليات في محاكم الدرجة الأولى بلغت 72883 عملية، منها 21443 إحالة، وبلغ إجمالي الجلسات 36440 جلسة، أما الأحكام والقرارات فبلغت 15000 حكم وقرار.
وفيما يخص التوثيق انتهى الأسبوع بـ 55198 عملية، منها 19611 عملية على العقار، فيما أصدرت كتابات العدل 35587 وكالة .
وشهدت محاكم التنفيذ في المملكة 24184 عملية، منها 12525 إحالة أو طلب تم تقديمه، فيما بلغت القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ في جميع أنحاء المملكة الأسبوع الماضي 7469 حكمًا وقرارًا، أما المحاضر في محاكم التنفيذ فبلغت 4190 محضرًا .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>