الأمير سعود بن نايف يفتتح أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية الثلاثاء

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء الثلاثاء المقبل -بمشيئة الله-، مقر أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية، بمقر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج مجموعة الفوزان لخدمة المجتمع، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلةً بمركز التميز لتطوير المنظمات غير الربحية، حيث جاء إنشاءها استجابة للحاجة الماسة للتطوير المهني لقيادات العمل غير الربحي، وتهدف الأكاديمية لتأهيل القيادات بأفضل الممارسات العالمية، كما ستعمل الأكاديمية على بناء قدرات المنظمات غير الربحية العاملة في المملكة، وتوفير بيئة لنقل التجارب وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، واستقطاب خبراء ومدربين ذوي خبرة عالية في مجال المنظمات غير الربحية، يذكر أن تكلفة مشروع المقر تقدر بحوالي٢٧مليون ريال.