 شرطة الرياض : القبض على شخص اعتدى على عمال مطعم بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض : القبض على شخص اعتدى على عمال مطعم بالخرج

شرطة الرياض : القبض على شخص اعتدى على عمال مطعم بالخرج
المناطق - الخرج

ضبطت الجهات الأمنية بالخرج مواطن في العقد الثاني اعتدى على عمال مطعم شعبي بالسلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من صندوق المحاسبه تحت تهديد السلاح في مركز الهياثم.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه أحد الجناة يعتدي على عاملين في أحد المطاعم الشعبية وسلبهم مبلغ مالي من صندوق المحاسبة تحت تهديد السلاح الأبيض، وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة، حيث أشارت المعلومات المتداولة مع المقطع أن الحادثة وقعت بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج.

وزاد “الحادثة وقعت بتاريخ 8-10-1438، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في حينه ـ ممثلة في شعبة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المحافظة ـ من ضبط الجاني في وقت قياسي، وهو مواطن في العقد الثاني من عمره، وأودع مركز الشرطة المختص، كما جرى إشعار فرع النيابة العامة بمحافظة الخرج بعد مباشرتها لاجراءات الضبط الجنائي واستنفار طاقاتها الميدانية بالنظر لأهمية البلاغ و جرأة الجاني على الدماء و الأموال المعصومة، كما ضبطت المركبة التي كانت بحوزته، و بعرض الجاني على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى، فضلا عن تطابق أوصافه مع ما ظهر في مقطع الفيديو – علما أن القضيه معالجه حاليا من قبل المحكمة العامة.

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