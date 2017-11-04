 أكثر من 76 ألف مراجع لمبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي بمجمع الدمام خلال 8 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أكثر من 76 ألف مراجع لمبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي بمجمع الدمام خلال 8 أشهر وثائق بن لادن تكشف عن تستر إدارة أوباما على علاقة إيران وتنظيم القاعدة ‏مديرية الزراعة بالخرج تضبط ثلاث شاحنات محملة بـ النخيل المخالف لنظام الحجر الزراعي شرطة الرياض : القبض على شخص اعتدى على عمال مطعم بالخرج الأمير سعود بن نايف يفتتح أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية الثلاثاء الزكاة والدخل: طبيعة “النشاط الاقتصادي” تحدّد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة “البلدية والقروية” تكشف عن مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية الحريري: سبق لـ إيران أن تفاخرت بسيطرتها على قرارات عواصم عربية.. وتدخل حزب الله تسبب لنا في مشكلات جمة الأمير سلطان بن سلمان يوجه بفتح أبوب المتحف الوطني مجاناً تزامناً مع معرض “روائع آثار المملكة” ومعارض ملتقى الآثار فريق فني من المركز الوطني للزلازل والبراكين يقف على المناطق المحيطة بمركز الهزة الأرضية بعسير لتقييم الوضع ورفع التوصيات. رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يفتتح مركز الاتصالات وتقنية المعلومات ويدشن عدداً من المراكز الاسعافية في مدينة الرياض 22 ألف حكم وقرار أصدرتها محاكم الدرجة الأولى والتنفيذ الاسبوع الماضي

أكثر من 76 ألف مراجع لمبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي بمجمع الدمام خلال 8 أشهر

أكثر من 76 ألف مراجع لمبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي بمجمع الدمام خلال 8 أشهر
المناطق - الدمام - سطام الفروان

قدم مركز طب الأسنان ومركز العلاج الطبيعي في مجمع الدمام الطبي التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خدماته لأكثر من 76497 مراجع خلال الأشهر الثمانية الماضية ، بعد أن تم مضاعفة عدد العيادات الطبية من 26 عيادة للأسنان في المبنى القديم إلى 52 عيادة في المبنى الحالي ، ومضاعفة عدد عيادات العلاج الطبيعي في المبنى الذي يضم الأسنان والعلاج الطبيعي.
وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن  مركز طب الأسنان استقبل خلال نفس الفترة 36637 مراجع ، فيما استقبلت عيادة مركز العلاج الطبيعي 39860 مراجع ، في حين أن مبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي مجهز بأحدث المعدات والأدوات الطبية اللازمة في المركز الذي يعد أحد أبرز المراكز الطبية المتطورة لخدمات طب الأسنان التخصصية بالمنطقة ، خاصة مع مضاعفة عدد العيادات وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية ومنها أجهزة التعقيم والأشعة الجدارية وخلط الحشوات والكوادر اللازمة للتشغيل . إضافة إلى معمل للتركيبات الثابتة والمتحركة وقسم للتعقيم ومركز دراسات عليا في تخصص طب الأسنان إضافة إلى مكاتب إدارية للمركز .
وأوضحت صحة الشرقية أن مركز الأسنان ومركز العلاج الطبيعي يقعان في برج واحد مكون من سبعة أدوار، يشتمل على مركز طب الأسنان ومركز التأهيل والعلاج الطبيعي وأقيم على مساحة 10 الآف متر مربع  ويضم مركز طب الأسنان 52 عيادة متخصصة إضافة إلى معمل للتركيبات الثابتة والمتحركة وقسم للتعقيم ومركز دراسات عليا في تخصص طب الأسنان إضافة إلى مكاتب إدارية للمركز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>