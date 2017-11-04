أكثر من 76 ألف مراجع لمبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي بمجمع الدمام خلال 8 أشهر

قدم مركز طب الأسنان ومركز العلاج الطبيعي في مجمع الدمام الطبي التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خدماته لأكثر من 76497 مراجع خلال الأشهر الثمانية الماضية ، بعد أن تم مضاعفة عدد العيادات الطبية من 26 عيادة للأسنان في المبنى القديم إلى 52 عيادة في المبنى الحالي ، ومضاعفة عدد عيادات العلاج الطبيعي في المبنى الذي يضم الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن مركز طب الأسنان استقبل خلال نفس الفترة 36637 مراجع ، فيما استقبلت عيادة مركز العلاج الطبيعي 39860 مراجع ، في حين أن مبنى طب الأسنان والعلاج الطبيعي مجهز بأحدث المعدات والأدوات الطبية اللازمة في المركز الذي يعد أحد أبرز المراكز الطبية المتطورة لخدمات طب الأسنان التخصصية بالمنطقة ، خاصة مع مضاعفة عدد العيادات وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية ومنها أجهزة التعقيم والأشعة الجدارية وخلط الحشوات والكوادر اللازمة للتشغيل . إضافة إلى معمل للتركيبات الثابتة والمتحركة وقسم للتعقيم ومركز دراسات عليا في تخصص طب الأسنان إضافة إلى مكاتب إدارية للمركز .

وأوضحت صحة الشرقية أن مركز الأسنان ومركز العلاج الطبيعي يقعان في برج واحد مكون من سبعة أدوار، يشتمل على مركز طب الأسنان ومركز التأهيل والعلاج الطبيعي وأقيم على مساحة 10 الآف متر مربع ويضم مركز طب الأسنان 52 عيادة متخصصة إضافة إلى معمل للتركيبات الثابتة والمتحركة وقسم للتعقيم ومركز دراسات عليا في تخصص طب الأسنان إضافة إلى مكاتب إدارية للمركز.