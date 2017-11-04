تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أدبي الشرقية يطلق موسمه الثقافي بمحاضرة للأمير سيف الإسلام بن سعود ومعرض تشكيلي وملتقى للكتّاب السعوديين

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يُطلق نادي المنطقة الشرقية الأدبي مساء غدًا الأحد موسمه الثقافي في دورته الجديدة بمحاضرة لصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز بعنوان ” منابع الحزن في الرواية السعودية ” وملتقى الكتّاب السعوديين الثالث ومعرض الفنان التشكيلي عبدالعزيز المبرزي الشويش وذلك في قاعة الاحتفالات في فندق الشيراتون بالدمام.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي ورئيس الدورة الحالية لمجلس رؤساء الأندية الأدبية الأستاذ محمد بن عبدالله بودي عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لفعاليات النادي الثقافية والتي تجسد اهتمام سموه الكريم بالمثقفين والأدباء وأهل الفكر بالمنطقة، مبينا بأن النادي يسعى ضمن فعاليات الموسم الثقافي الجديد إلى تقديم نماذج مشرفة خدمت الجانب الثقافي في المملكة وكذلك إلى إبراز المواهب والإبداعات ويأتي هذا الموسم مختلفا عن المواسم السابقة من حيث المحتوى والمضمون، حيث سيبدأ النادي العديد من الفعاليات لاسيما بعد الانتهاء من إحدى القاعات المخصصة للفعاليات بقسميها الرجالي والنسائي وكذلك المكتبة في مقر النادي الجديد في حي المزروعية فيما يجري العمل على الانتهاء من إنشاء المسرح الكبير بمقر النادي في الدمام.

وحول “ملتقى الكتّاب السعوديين الثالث” الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل ، أوضح بودي أن الملتقى سيتناول محورين ففي الجلسة الأولي يناقش : محور ” رسالة الكاتب السعودي للآخر ” من الساعة ١٠- ١٢ ظهراً والجلسة الثانية تناقش :محور ” الكاتب والوئام الثقافي “من الساعة ١٢.٣٠- ٢.٣٠ ظهراً بمشاركة ستين كاتباً وكاتبة.

وأشار إلى أن المتحدثين في الجلستين كلا من :في الجلسة الأولى الأستاذ عبدالله الناصر عضو مجلس الشورى والكاتب في جريدة الرياض و د أمل الطعيمي الكاتبة في جريدة اليوم، وفي الجلسة الثانية د زياد الدريس الكاتب في جريدة الحياة والأستاذ سليمان أباحسين رئيس تحرير جريدة اليوم والأستاذ إبراهيم التركي مدير تحرير جريدة الجزيرة للشئون الثقافية.

جدير بالذكر أن معرضا تشكيليا سيصاحب انطلاق الموسم الثقافي لأدبي الشرقية بعنوان ( عبق التراث) للفنان التشكيلي عبدالعزيز المبرزي الشويش ويتم افتتاحه مساء يوم الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات بفندق شيراتون الدمام.