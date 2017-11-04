ترامب: نقدر قرار السعودية إذا اختارت نيويورك لطرح أرامكو

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار طرح أرامكو السعودية، بأنه أمر مهم لأميركا في حال قررت المملكة طرح جزء من أسهم أرامكو في سوق نيويورك للأوراق المالية.

وقال ترمب بتغريدة على صفحته بتويتر: “إنه أمر مهم لأميركا لو أن السعودية اختارت سوق نيويورك لطرح أسهم أرامكو وسنقدر ذلك بشكل كبير”.