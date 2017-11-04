 ترامب: نقدر قرار السعودية إذا اختارت نيويورك لطرح أرامكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب: نقدر قرار السعودية إذا اختارت نيويورك لطرح أرامكو

ترامب: نقدر قرار السعودية إذا اختارت نيويورك لطرح أرامكو
المناطق - متابعات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار طرح أرامكو السعودية، بأنه أمر مهم لأميركا في حال قررت المملكة طرح جزء من أسهم أرامكو في سوق نيويورك للأوراق المالية.
وقال ترمب بتغريدة على صفحته بتويتر: “إنه أمر مهم لأميركا لو أن السعودية اختارت سوق نيويورك لطرح أسهم أرامكو وسنقدر ذلك بشكل كبير”.

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