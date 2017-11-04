 ثامر السبهان بعد استقالة الحريري: أيدي الغدر يجب أن تبتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ثامر السبهان بعد استقالة الحريري: أيدي الغدر يجب أن تبتر

ثامر السبهان بعد استقالة الحريري: أيدي الغدر يجب أن تبتر
المناطق - وكالات

أعلن وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر”، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.
وغرد السبهان، السبت، بقوله: “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تبتر” دون توضيح، ولكن تلميحا إلى دور إيران وحزب الله في الأزمة اللبنانية.
وأعلن الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، السبت، كاشفاً عن محاولات لاغتياله، وعن دور تخريبي لإيران و حزب الله في تأزيم الواقع اللبناني.
وعن الخشية من اغتياله، قال الحريري: “لمست ما يحاك سراً لاستهداف حياتي”.
ووصف الحريري في خطاب متلفز الأجواء الراهنة بأنها “تشبه ما كان عليه الحال قبيل اغتيال رفيق الحريري”.
وعن دور طهران، أعلن أن “لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي”، متوعدا بأن “أيدي إيران في المنطقة ستقطع”.
ودان الحريري “استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين”، مشيراً إلى أن “تدخل حزب الله تسبب لنا بمشكلات مع محيطنا العربي”، ومشدداً على أن “حزب الله فرض أمرا واقعا في لبنان بقوة السلاح”.

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