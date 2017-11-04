 “الإسكان” تبدأ توزيع 800 فيلا في (طريف، وبيش، ورياض الخبراء، وثادق) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الإسكان” تبدأ توزيع 800 فيلا في (طريف، وبيش، ورياض الخبراء، وثادق)

“الإسكان” تبدأ توزيع 800 فيلا في (طريف، وبيش، ورياض الخبراء، وثادق)
واس - الرياض

تبدأ وزارة الإسكان غداً، إجراءات المعاينة والحجز لنحو 800 وحدة سكنية من نوع فيلا في أربع محافظات هي (طريف، وبيش، ورياض الخبراء، وثادق).
وتتوزع الوحدات السكنية التي ستكون متاحة أمام المستفيدين من الدعم السكني بواقع 342 فيلا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، و249 فيلا في محافظة بيش بمنطقة جازان، و91 فيلا سكنية في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، و115 فيلا سكنية في محافظة ثادق بمنطقة الرياض، وتتراوح أسعار تلك الوحدات بين 200 ألف إلى 453 ألف ريال وبأقساط ميسرة.
وأكّدت الوزارة أن المشاريع الأربعة تم تخصيصها وستكون جاهزة للتسليم، حيث تضم فلل سكنية بمتوسط مساحة 500 متر مربع، وبمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع، مبينة أن تلك المشاريع تضم مرافق عامة ومسطحات خضراء، إضافة إلى عدد من المواقع ستكون مخصصة لعدد من المرافق الحكومية، بإجمالي مساحة للمشاريع الأربعة يصل إلى مليون متر مربع.

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