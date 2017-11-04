 الهيئة الملكية بينبع تنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي السابع لبيئة المدن 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهيئة الملكية بينبع تنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي السابع لبيئة المدن 2017

الهيئة الملكية بينبع تنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي السابع لبيئة المدن 2017
المناطق - ينبع

انهت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي السابع “بيئة المدن 2017″، بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي وبدعم من منظمة المدن العربية وذلك خلال الفترة 18-19 صفر 1439هـ الموافق 7–8 نوفمبر 2017م في مدينة ينبع الصناعية.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أنه تم الاتفاق على المحاور العلمية للمؤتمر، واستقطاب نخبة من الباحثين والمتخصصين، التي من شأنها أن تضيف للمؤتمر التجارب المتميزة في مجال البيئة والمحافظة عليها، والاستفادة من الابحاث وآخر المستجدات في هذا المجال بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار سعادتة، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لمسئولي المدن للالتقاء وتبادل الخبرات الجماعية والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار الناتجة عن ابتكارات الاستدامة من تقنيات وحلول وأفضل الممارسات البيئية المستدامة.

وتهدف الهيئة الملكية بينبع من خلال هذا المؤتمر الي جذب الاهتمام العالمي بالبيئة والمحافظة عليها وتعزيز التعاون بين المختصين في مجالات البيئة وتطبيق الاستدامة البيئية والتعرف علي الأخطار البيئية المحلية والاقليمية والعالمية والحد منها ومعالجة اسبابها والتكيف مع آثارها.

ويعد المؤتمر والمعرض الدولي السابع “بيئة المدن 2017″، منبرا لمجموعة واسعة من متخذي القرار والمختصين وأصحاب العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي للنظر في نهج أوسع وشامل لسياسات الابتكار المستدام كوسيلة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على مستوى المدن لإيجاد حلول واستراتيجيات طويلة الأجل لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمدننا العربية

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