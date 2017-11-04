 صحة تبوك : أكثر من 11 الف مصاب بالسكري بالمنطقة والسمنة من أهم الأسباب   | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صحة تبوك : أكثر من 11 الف مصاب بالسكري بالمنطقة والسمنة من أهم الأسباب  

صحة تبوك : أكثر من 11 الف مصاب بالسكري بالمنطقة والسمنة من أهم الأسباب  
المناطق - تبوك - منى الريس

كشفت إحصائية صادرة عن صحة تبوك ممثلة في ادارة الصحة العامة ان اجمالي المرضى المصابين بالسكري في منطقة تبوك بلغ 11.816 مصاباً حيث يشكل النوع الثاني للسكر من اجمالي العدد النسبة الأكبر من بين المصابين حيث بلغ عدد المصابين 9277 مصاباً .

واوضح استشاري الصحة العامة بصحة تبوك الدكتور فوزي سامح انه طبقا للأرقام المدونة في
مسح المعلومات الصحية في المملكة العربية السعودية تعتبر تبوك ثاني منطقة في أعلي معدلات انتشار السكر في المملكة نتيجة عوامل خطورة كثيرة أهمها انتشار السمنة بمعدلات عالية مضيفاً انه تبلغ نسبة الإصابة بالسكري في المملكة حسب نفس المصدر  7.8 %في الفئة العمرية 25-34عاماً وتصل الي 50.4% لمن هم اكبر من ستين عام ويقدر العدد الكلي لحالات السكري بين المواطنين السعوديين واحد مليون وبين المواطنات السعوديات 700000 الف حالة
ويقدر نسبة انتشار ماقبل السكري بالمملكة حوالي 1200000 بين الرجال بنسبة 17%
و 15% بين النساء بما يعادل مليون انثي .

الى ذلك كثفت صحة تبوك من جهودها التوعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي لداء السكري 2017م، خلال شهر نوفمبر من أجل رفع مستوى الوعي الصحي لدى افراد المجتمع بخطورة مرض السكري وأهمية الوقاية وطرق التعامل معه , وأكدت انه تم اعداد خطة عمل تشترك فيها عدة ادارات بالمديرية من بينها ادارة التواصل والعلاقات والتوعية والصحة المدرسية وادارة التثقيف الإكلينيكي وادارة الصحة العامة اضافة الى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة , حيث تم وضع عدة برامج توعوية ونقاط فحص للسكري من خلال تشكيل فرق طبية وفنية تستهدف مدارس البنين والبنات والادارات الحكومية والمجمعات التجارية . اضافة الى عقد عدد من الورش التدريبية والمحاضرات للكوادر الطبية والفنية .

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